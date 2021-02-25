«Вакцина не поможет». Мясников назвал сроки новой волны COVID-19

«Делать прогнозы – неблагодарное дело. Но несомненно, всплески заболевания будут и будут регулярно. Я не думаю, что это произойдет в середине весны, хотя посчитать может каждый. Очень просто: три месяца – волна вверх, три месяца – вниз. Вверх-вниз, вверх-вниз – так было. Сейчас волна вниз, прибавляйте три месяца – март, апрель, май – к концу весны, к июню возможен всплеск. Скорее да, чем нет. Насколько он будет выражен, я не знаю. Обязательно всплеск будет еще осенью, октябрь-ноябрь - будет обязательно», - подчеркнул Мясников.

По его словам, подъемы заболеваемости не зависят от вакцинации.

«Сколько будет волн, я не знаю, но всплеск будет, это несомненно. Это не зависит от вакцинации. Вакцинация займет время, она убирает тяжелые случаи течения болезни, смертность снижает. Но чтобы повлиять на заболеваемость, нужно, чтобы подавляющее число людей было вакцинировано», - пояснил собеседник НСН.

Он признал, что люди, которые переболели в начале эпидемии, могут заболевать повторно.

«Коронавирусы не дают стойкого иммунитета. Этот коронавирус тоже абсолютно точно не будет оставлять пожизненный иммунитет. С этим нам нужно будет научиться жить, нужно привыкать к регулярным прививкам. Либо раз в год, либо раз в два года. Вакцины будут меняться, потому что меняется коронавирус, штаммы мутируют и будут мутировать», - заключил медик.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшилась, однако еще далека от идеальной.

