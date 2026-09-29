Шоумен Барецкий заявил, что сыграл главаря русской мафии в Голливуде

По его словам, это была его первая роль в иностранном кино. Также Барецкий уточнил, что сыграл у Разули главаря русской мафии.

«По сюжету я с братками отжимаю виноградники у местного богатого синьора, который живет в своем замке, но потом со мной разбирается девушка-киллер», - рассказал шоумен.

Барецкий добавил, что съёмки были очень масштабные, указав, что всё было «очень дорого и богато».

Ранее народный артист России Владимир Машков заявил, что сильные русские характеры всегда были востребованы в Голливуде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

