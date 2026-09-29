Шоумен Барецкий заявил, что сыграл главаря русской мафии в Голливуде
Шоумен Стас Барецкий в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что снялся в своём дебютном голливудском фильме - проекте режиссера Уэстона Разули «Оттенки рая».
По его словам, это была его первая роль в иностранном кино. Также Барецкий уточнил, что сыграл у Разули главаря русской мафии.
«По сюжету я с братками отжимаю виноградники у местного богатого синьора, который живет в своем замке, но потом со мной разбирается девушка-киллер», - рассказал шоумен.
Барецкий добавил, что съёмки были очень масштабные, указав, что всё было «очень дорого и богато».
Ранее народный артист России Владимир Машков заявил, что сильные русские характеры всегда были востребованы в Голливуде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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