В России назвали сумасшедшей стоимость топлива в Европе
Цены на топливо в Европе в настоящее время «просто сумасшедшие», стоимость литра стремится к 3 евро. Об этом «ФедералПресс» заявил экономист Юрий Твердохлеб.
По его словам, к этому привели действия европейских политиков, которые «рушат экономические связи, экономический потенциал и в конечном итоге ухудшают экономическую ситуацию».
Эксперт считает, что ситуация в Европе будет только ухудшаться.
«Как говорил Остап Бендер, самая глубокая пропасть в мире – финансовая, в неё можно падать всю жизнь... экономическая ситуация тоже может ухудшаться практически бесконечно», - заключил Твердохлеб.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для снятия запрета на экспорт дизеля недостаточно обеспечить российские нужды, нужно снять санкции на его импорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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