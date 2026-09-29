По его словам, к этому привели действия европейских политиков, которые «рушат экономические связи, экономический потенциал и в конечном итоге ухудшают экономическую ситуацию».

Эксперт считает, что ситуация в Европе будет только ухудшаться.

«Как говорил Остап Бендер, самая глубокая пропасть в мире – финансовая, в неё можно падать всю жизнь... экономическая ситуация тоже может ухудшаться практически бесконечно», - заключил Твердохлеб.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для снятия запрета на экспорт дизеля недостаточно обеспечить российские нужды, нужно снять санкции на его импорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

