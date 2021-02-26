Азербайджан получит 4 млн доз вакцины CoronaVac
Руководство Азербайджана подписало контракт на поставку 4 миллионов доз китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. Об этом сообщил президент республики Ильхам Алиев, передает ТАСС.
Он отметил, что ежедневно получают информацию о вакцинации «порядка 15-20 тысяч граждан».
Алиев напомнил, что Азербайджан подключился к международной программе COVAX с самого начала. В рамках программы в страну должны оставить вакцины AstraZeneca, Moderna и Pfizer. Также президент добавил, что Азербайджан получит вакцину «Спутник V» от российской стороны, однако пока эти вакцины еще не поступили.
По словам главы Азербайджана, в стране будут использоваться все возможности в области вакцинации.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 198 / сут.
Умерли
84 876+446 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+16 102 / сут.
- Аэрофлот опроверг сообщения о введении нового тарифа
- В России выявлено 11 086 новых случаев COVID-19
- Силовики сообщили о поисках убийцы в Среднеуральском монастыре
- Азербайджан получит 4 млн доз вакцины CoronaVac
- Девушка пострадала при взрыве суши-бара в Нижнем Новгороде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru