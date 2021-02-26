Азербайджан получит 4 млн доз вакцины CoronaVac

Руководство Азербайджана подписало контракт на поставку 4 миллионов доз китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. Об этом сообщил президент республики Ильхам Алиев, передает ТАСС.

Он отметил, что ежедневно получают информацию о вакцинации «порядка 15-20 тысяч граждан».

Алиев напомнил, что Азербайджан подключился к международной программе COVAX с самого начала. В рамках программы в страну должны оставить вакцины AstraZeneca, Moderna и Pfizer. Также президент добавил, что Азербайджан получит вакцину «Спутник V» от российской стороны, однако пока эти вакцины еще не поступили.

По словам главы Азербайджана, в стране будут использоваться все возможности в области вакцинации.





