Для экс-стилистки блогера Лерчек запросили четыре года колонии
Прокуратура просит признать виновной в мошенничестве экс-стилиста блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Эльвиру Янковскую. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«Окончательно прошу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – обратилась к суду сторона обвинения.
По версии следствия, Янковская в течение около полутора лет по низкой цене продавала Лерчек и другим клиентам вещи люксовых брендов. Позже экспериза установила, что это были подделки.
Отмечается, что Лерчек, которая подала иск, попросила прекратить производство, так как Янковская возместила часть ущерба. Но некоторые из обманутых клиентов решили продолжать дело с целью вернуть свои деньги.
Ранее руководитель группы по техподдержке шинной компании Ikon Tyres Александр Пархомчук рассказал, самый надежный способ проверки подлинности автомобильных шин — государственная система маркировки «Честный знак», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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