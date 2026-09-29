Токаев заявил, что не предлагал РФ «немедленно остановить» бои на Украине

На совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем он пояснил, что считает нужным заморозить боевые действия и перейти к переговорам.

Также казахстанский лидер добавил, что все руководители государств выступают за прекращение боёв на Украине, в том числе президент РФ Владимир Путин.

«Все мы - руководители государств - выступаем за прекращение военных действий на территории Украины, включая президента России», - сказал он.

Ранее на встрече в Омске Токаев предложил Путину рассмотреть возможность «заморозки» противостояния и возврата к обновлённой версии Стамбульских договорённостей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

