В России выявили третий пик подряд по инфицированию COVID-19

Скончались за прошедшие сутки 149 россиян с диагностированным COVID-19. Число летальных случаев достигло в стране 22 597.

За прошедшие сутки выздоровели и выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции 4240 пациентов. Всего с начала эпидемии COVID-19 в России излечились 1 020 442 человека.

Ранее Заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко на пресс-конференции НСН «Полукарантин: Быть ли второй волне ограничений?» рассказала, как остановить вторую волну коронавируса без жестких ограничений.

«И как бы нам не было тяжело пользоваться маской, это все-таки необходимо. При этом одну маску нельзя носить два часа, нужно менять. Не стоит забывать о перчатках, антисептиках», - отметила специалист.

