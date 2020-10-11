В России выявили третий пик подряд по инфицированию COVID-19
За минувшие сутки в России зарегистрированы 13 634 новых фактов инфицирования COVID-19. Всего с начала пандемии 1 298 718 россиян оказались подвержены новой коронавирусной инфекции. Пик заболеваемости констатируют в стране третьи сутки подряд, информируют в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Скончались за прошедшие сутки 149 россиян с диагностированным COVID-19. Число летальных случаев достигло в стране 22 597.
За прошедшие сутки выздоровели и выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции 4240 пациентов. Всего с начала эпидемии COVID-19 в России излечились 1 020 442 человека.
Ранее Заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко на пресс-конференции НСН «Полукарантин: Быть ли второй волне ограничений?» рассказала, как остановить вторую волну коронавируса без жестких ограничений.
«И как бы нам не было тяжело пользоваться маской, это все-таки необходимо. При этом одну маску нельзя носить два часа, нужно менять. Не стоит забывать о перчатках, антисептиках», - отметила специалист.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru