В России выявили наименьшее с 27 сентября случаев коронавируса

В России за последние сутки выявлено 8 053 новых случаев заражения коронавирусом. Это наименьшее значение с 27 сентября (7 867 выявленных зараженных), сообщили в оперативном штабе.

Сингапур назван самой безопасной страной в период пандемии

Всего с начала пандемии в стране выявлено 4 779 425 заболевших COVID-19, а темп прироста составляет 0,17%, пишет «Свободная пресса».

Наибольшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве - 2098, а также Санкт-Петербурге – 712 и Подмосковье – 592.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение, что пандемия коронавируса может завершиться в России в ноябре.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Коронавирус
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