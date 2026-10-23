Набиуллина: Центробанк предметно рассматривал только сохранение ключевой ставки
На заседании Совета директоров Центробанка РФ предметно рассматривалось только сохранение ключевой ставки. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Были отдельные мнения по повышению, но предметно - только один вариант. Это сохранение ставки», - сказала она на пресс-конференции.
При этом Набиуллина отметила, что пространство для снижения ставки на следующий год сохраняется, однако траектория была повышена, что означает, «что этого пространства стало меньше».
Ранее Центробанк второй раз подряд сохранил ключевую ставку на текущем уровне в 14%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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