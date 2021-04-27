Сингапур назван самой безопасной страной в период пандемии

Самой безопасной страной в период пандемии признан Сингапур, следует из данных агентства Bloomberg.

Исследование показало, что Сингапур обогнал прошлогоднего лидера Новую Зеландию из-за высоких темпов вакцинации, а также благодаря эффективным мерам борьбы с вирусом.

При составлении рейтинга стран учитывалась информация о числе инфицированных, показатели смертности, а также общая обстановка в стране.