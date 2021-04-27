Сингапур назван самой безопасной страной в период пандемии

Самой безопасной страной в период пандемии признан Сингапур, следует из данных агентства Bloomberg.

Исследование показало, что Сингапур обогнал прошлогоднего лидера Новую Зеландию из-за высоких темпов вакцинации, а также благодаря эффективным мерам борьбы с вирусом.

При составлении рейтинга стран учитывалась информация о числе инфицированных, показатели смертности, а также общая обстановка в стране.

Разработчики «Спутника V» назвали политическим запрет Бразилии на ввоз вакцины

В числе лидеров оказались также Австралия, Израиль. Россия заняла 22-ое место, обогнав Германию и Австрию.

Ранее Россия вошла в топ-3 государств, которые лучше всего справились с пандемией коронавируса. Об этом говорится в исследовании испанского Королевского института Элькано, сообщают «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИсследованиеКоронавирусСингапур
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры