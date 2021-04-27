Сингапур назван самой безопасной страной в период пандемии
Самой безопасной страной в период пандемии признан Сингапур, следует из данных агентства Bloomberg.
Исследование показало, что Сингапур обогнал прошлогоднего лидера Новую Зеландию из-за высоких темпов вакцинации, а также благодаря эффективным мерам борьбы с вирусом.
При составлении рейтинга стран учитывалась информация о числе инфицированных, показатели смертности, а также общая обстановка в стране.
В числе лидеров оказались также Австралия, Израиль. Россия заняла 22-ое место, обогнав Германию и Австрию.
Ранее Россия вошла в топ-3 государств, которые лучше всего справились с пандемией коронавируса. Об этом говорится в исследовании испанского Королевского института Элькано, сообщают «Известия».
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