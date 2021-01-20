В России выявили 21 152 новых случаев коронавируса

Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за минувшие сутки составило 21 152. Общее количество заражений с начала пандемии увеличилось до 3 633 952. Об этом сообщили в оперативном штабе.

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Скончались 597 человек с ковидом за сутки, выписаны 25 290 человек, передает RT.

Больше всего зараженных за сутки выявили в Санкт-Петербурге - 3 347 новых случаев. Москва сместилась на второе место с 2 452 инфицированными, отмечает Ura.ru. На третьей строчке Московской области (+994).

ВОЗ заявила о рекордном росте числа умерших от коронавируса. За неделю в мире зарегистрированы 93 882 летальных исхода от COVID-19. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

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ФОТО: pixabay.com
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