В России выявили 21 152 новых случаев коронавируса

Скончались 597 человек с ковидом за сутки, выписаны 25 290 человек, передает RT.

Больше всего зараженных за сутки выявили в Санкт-Петербурге - 3 347 новых случаев. Москва сместилась на второе место с 2 452 инфицированными, отмечает Ura.ru. На третьей строчке Московской области (+994).

ВОЗ заявила о рекордном росте числа умерших от коронавируса. За неделю в мире зарегистрированы 93 882 летальных исхода от COVID-19. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

