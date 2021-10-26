В России утвердили форму сертификата о вакцинации
Российское министерство здравоохранения утвердило форму сертификата о вакцинации от COVID-19 и об уже перенесенном заболевании, сообщает Ura.ru.
Россияне начнут получать новый документ после того, как приказ вступит в силу 8 ноября. Сертификаты, оформленные до этого числа, автоматически изменятся на портале государственных услуг до 1 марта следующего года.
Документ будет включать информацию о гражданине, прошедшем вакцинацию: в нем отразятся ФИО, дата рождения, пол, адрес проживания и дата оформления документа. Также будет указан электронный код, данные о сделанных прививках.
Как сообщалось, большинство россиян, заболевших коронавирусом в тяжелой форме после прививки отечественной вакциной «Спутник V», купили поддельный сертификат о вакцинации. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru