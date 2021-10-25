Гинцбург: 80% якобы вакцинированных и тяжело заболевших COVID-19 купили сертификат
Большинство россиян, заболевших коронавирусом в тяжелой форме после прививки отечественной вакциной «Спутник V», купили поддельный сертификат о вакцинации. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.
«Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили», — рассказал ученый.
Гинцбург добавил, что с помощью анализа на наличие маркеров вакцины можно проверить, была ли у гражданина прививка «Спутником V». По данным специалистов, в 80% случаев эти маркеры отсутствуют, пишут Известия.
По словам главы центра Гамалеи, известные в обществе расследования случаев о покупке поддельных сертификатов о вакцинации — малая часть того, что происходит на самом деле. Как отметил Гинцбург, купившие поддельные документы «тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают». По мнению ученого, такие пациенты начинают думать, что действительно защищены от COVID-19 и ослабляют карантинные ограничения, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru