Мошенники активизировали продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19
Мошенники активизировали продажу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса на фоне сложной ситуации с заболеваемостью в России, сообщил директор блока экспертных сервисов компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE Евгений Волошин.
«Сейчас самые свежие объявления датированы 5, 8 и 14 октября. В них злоумышленники сообщают о возможности получить фейковый сертификат с внесением необходимых данных на "Госуслугах". Продавцы просят выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса, а также номер телефона, подключенного к "Госуслугам"», — рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.
При этом авторы некоторых объявлений просят только СНИЛС для оформления сертификата, стоимость поддельного документа колеблется от 5 до 15 тысяч рублей, пишет РИА ФАН.
Как утверждают мошенники, информация о получении первого компонента прививки вносится в реестр в день обращения или задним числом. Данные о завершении вакцинации мошенники впишут через 21 день, однако информация может появиться на «Госуслугах» через два-четыре дня из-за высокой загруженности.
Напомним, на фоне ухудшения эпидобстановки многие российские регионы ввели для посещения общественных мест систему QR-кодов. Получить их можно после вакцинации или перенесенного заболевания.
Между тем обязательная вакцинация от COVID-19 стала одним из главных страхов россиян в третьем квартале 2021 года по данным доклада «Национального индекса тревожностей» Компании развития общественных связей (КРОС). В тройку самых тревожных явлений также вошли новая волна коронавируса и рост числа жестоких преступлений, отмечает Ura.ru.
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