В России установлен антирекорд по смертности от COVID-19
В России зафиксирована 491 смерть из-за коронавируса за последние сутки. Это максимальное число умерших за 24 часа с начала пандемии. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Новых случаев заболевания выявлено 24 326, передает RT. Выписаны 23 226 переболевших COVID-19.
Увеличивается число зараженных в Санкт-Петербурге - 3179 за сутки. Первое место по-прежнему занимает Москва - 5838. В Подмосковье выявлено 970 новых случаев.
С начала пандемии в стране зарегистрировано 2 138 828 случаев. Темп прироста составил 1,2%.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала НСН, почему карантин не остановит рост заболеваемости коронавирусом в России.
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Заразились
2,1 млн+24 326 / сут.
Умерли
37 031+491 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+23 226 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru