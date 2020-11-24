В России установлен антирекорд по смертности от COVID-19

В России зафиксирована 491 смерть из-за коронавируса за последние сутки. Это максимальное число умерших за 24 часа с начала пандемии. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Как избежать локдауна? Рекомендации по COVID-19 станут законом

Новых случаев заболевания выявлено 24 326, передает RT. Выписаны 23 226 переболевших COVID-19.

Увеличивается число зараженных в Санкт-Петербурге - 3179 за сутки. Первое место по-прежнему занимает Москва - 5838. В Подмосковье выявлено 970 новых случаев.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 2 138 828 случаев. Темп прироста составил 1,2%.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала НСН, почему карантин не остановит рост заболеваемости коронавирусом в России.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:СтатистикаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры