Как избежать локдауна? Рекомендации по COVID-19 станут законом

Статистика заболеваемости COVID-19 в России который день ставит новые антирекорды. Общее число подтвержденных случаев заражения составило 2 114 502. Суточный прирост - 25 173 случаев, новый максимум за все время пандемии.

Пиковые значения суточного показателя заболеваемости зафиксированы в 13 регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Архангельской и Псковской областях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, высокие показатели отмечены также в республиках Алтай, Коми, Тыва, Хакасия, Бурятия, Ямало-Ненецком автономном округе, Мурманской, Магаданской и Новгородской областях.

Вместе с тем, как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, на федеральном уровне никаких дополнительных ограничительных мер не планируется.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве «сглаживается». Такую оценку дал столичный мэр Сергей Собянин, несмотря на то, что суточный прирост заболевших остается весьма значительным - 6 866 новых больных.

«Показатели находятся на очень высокой планке... Сегодня более продолжительная по сложности ситуация», - сказал Собянин.

Тем не менее, ситуация контролируемая и управляемая, в том числе благодаря ограничительным мерам, «крайне неприятным, но необходимым», указал мэр. Напомним, что в числе введенных в Москве антивирусных мер – ограничения на работу баров, ресторанов и ночных клубов с 23.00 до 06.00, дистанционное обучение для учеников 6-11 классов, учащихся вузов и колледжей, работа на «удаленке» не менее чем для 30% персонала предприятий и организаций, отмена массовых новогодних гуляний и елок. Все эти меры дают свой эффект, заключил Собянин.

И все-таки некоторое ужесточение антиковидных мер ожидается: сделать разработанные Роспотребнадзором руководства по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер обязательными к исполнению требованиями для предприятий и организаций предложила глава ведомства Анна Попова. Речь идет о методических рекомендациях, которые были сформулированы еще весной, определив порядок работы в различных отраслях экономики.

Премьер Михаил Мишустин с ней согласился. «В тех местах, где они соблюдаются, риски инфицирования для персонала и потребителей, конечно, будут минимальны», - заявил глава кабмина. И поручил закрепить эти рекомендации в качестве обязательных санитарных правил для работодателей.

