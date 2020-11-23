«Больных куда больше». Иммунолог объяснила новые рекорды по COVID-19

«Массовая паника приводит к тому, что больничные койки занимают люди, у которых симптоматика обусловлена в первую очередь психоэмоциональным состоянием. Люди едут в больницу, перестраховываясь. Я сталкиваюсь с пациентами из регионов. Там много нуждающихся в госпитализации. Но это люди, у которых не контролируется их соматическое состояние. Это люди с кучей побочных заболеваний, которые амбулаторно не ведутся на должном уровне. Это проблема системы здравоохранения, что в регионах нет возможности вести таких пациентов амбулаторно, поэтому им требуется госпитализация. И все это случилось одномоментно. В Москве гораздо больше есть возможностей вести таких пациентов на дому, по общим их патологиям, и тогда у них гораздо спокойнее будет протекать этот вирус дома», - сказала врач.

Поэтому, считает она, общий карантин в стране вводить не нужно.

«Нужно создать службу, которая приходит на дом, делает все, вплоть до забора анализов, на дому. У врачей должен быть пошагово разработан алгоритм получения информации о пациенте еще при первом обращении. Пациент с симптомами ковида не должен идти в больницу, он должен оставаться дома. Должно быть распоряжение Роспотребнадзора, что вызов на дом фиксируется и приходят в течение суток. Чтобы были обязаны дойти. При этом молодому пациенту ничего не нужно назначать, никаких анализов, никаких таблеток. А вот у пациентов 55+ нужно все разобрать: взять у них глюкозу на дому, ЦРБ, прокальцитонин – всю биохимию. И чтобы результаты были максимум через два дня и у врача и пациента. И чтобы мог получить консультацию хорошего специалиста, даже из Москвы, онлайн. Нужно развивает такую удаленную помощь. Тогда не нужно будет госпитализировать. К тому же в регионах больницы плохо оснащены, часто там лечение ничем не отличается от лечения на дому», - заметила собеседница НСН.

По ее словам, предновогодний ажиотаж вряд ли вызовет новый скачок заболеваемости.

«Если люди уже ходят по магазинам, то риск уже есть, праздничный ажиотаж его не повысит. Нужно носить маски и соблюдать дистанцию. Это самый верный способ защиты. Но хорошо, что все гулянки отменили. Чем больше люди находятся на улице, тем меньше заражений. Свежий воздух, активность – все это способствует здоровью людей. В праздники не сидеть дома», - заключила Ярцева.

Ранее в эфире НСН она рассказала, способны ли натуральные соки и продукты подавлять коронавирус.

