В России установлен новый рекорд по числу погибших от COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 21 932 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего с начала пандемии число заболевших увеличилось до 6 534 791.

Умерли 808 пациентов с коронавирусом, что стало новым рекордом с начала пандемии. Впервые с начала пандемии зарегистрировали более 800 смертей от коронавируса за один день. Днем ранее скончавшихся было 799. Общее число жертв COVID-19 выросло до 167 049, пишет «Свободная пресса».