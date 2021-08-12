В России установлен новый рекорд по числу погибших от COVID-19
За минувшие сутки в России выявлено 21 932 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего с начала пандемии число заболевших увеличилось до 6 534 791.
Умерли 808 пациентов с коронавирусом, что стало новым рекордом с начала пандемии. Впервые с начала пандемии зарегистрировали более 800 смертей от коронавируса за один день. Днем ранее скончавшихся было 799. Общее число жертв COVID-19 выросло до 167 049, пишет «Свободная пресса».
Вылечившихся после заражения коронавирусом за сутки выросло на 20 195, до 5 828 972.
Между тем, в ответ на страшилки о новом штамме коронавируса российские инфекционисты и иммунологи в эфире НСН заявили, что не так он опасен, как о нем говорят.
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Заразились
6,5 млн+21 932 / сут.
Умерли
168 тыс.+808 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 195 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru