В России установлен новый рекорд по числу погибших от COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 21 932 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего с начала пандемии число заболевших увеличилось до 6 534 791.

Умерли 808 пациентов с коронавирусом, что стало новым рекордом с начала пандемии. Впервые с начала пандемии зарегистрировали более 800 смертей от коронавируса за один день. Днем ранее скончавшихся было 799. Общее число жертв COVID-19 выросло до 167 049, пишет «Свободная пресса».

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Вылечившихся после заражения коронавирусом за сутки выросло на 20 195, до 5 828 972.

Между тем, в ответ на страшилки о новом штамме коронавируса российские инфекционисты и иммунологи в эфире НСН заявили, что не так он опасен, как о нем говорят.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Коронавирус
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