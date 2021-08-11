Ни на «йоту» страшнее «дельты». «Смертоносный» штамм из Нью-Йорка не испугал медиков
В ответ на страшилки о новом штамме коронавируса российские инфекционисты и иммунологи в эфире НСН заявили, что не так он опасен, как о нем говорят.
В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса — «Йота», летальность которого составляет до 82%, особенно среди людей старше 45 лет. Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Уральского федерального округа (УрФО), доктор медицинских наук Сергей Токарев пояснил, что этот штамм передается быстрее других мутаций. Иммунологи отмечают, что врачам пока мало что известно о новом штамме — остается только наблюдать за его развитием.
Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский уверен: помочь победить новый вариант COVID-19 сможет только массовая вакцинация, она способна снизить количество коронавируса в популяции.
«Привившись "Спутником", мы защитим себя от этого и других вариантов вируса, ведь пока ни одного штамма, полностью уходящего от вакцины, не описано. Так что пока требуется обычная будничная работа: следим за новым штаммом, вакцинируемся, продолжаем соблюдать санитарные меры», - сказал специалист в интервью Лента.ру.
Надо отметить, что сообщения о новом, более опасном штамме, конечно, попали на первые полосы всех СМИ. И часто, поддавшись панике, люди неадекватно восприняли опубликованную информацию. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что не летальность от нового штамма составляет 82%, а сам показатель на 82% больше, чем у предыдущего штамма.
«Первое утверждение означает, что из 100 заболевших умирает 82. Что ужасно! А второе, что, если от предыдущего штамма умирало меньше одного человека из ста (об этом мы уже знаем), то «йота» приводит к 1,5 смерти», - уточнил Владислав Жемчугов.
Постарался успокоить волнения и коллега Жемчугова - директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии на базе ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Игорь Красильников. По его мнению, штамм коронавируса «Йота» не настолько опасен, как об этом сообщили СМИ. Более того, ученым он известен давно, с октября 2020 года, штамм не был только что выделен. И вакцина вполне может с ним справиться. К тому же Красильников отметил, что активность «йоты» идет на спад.
Вторит Красильникову и глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Не так страшна «йота», как «дельта» - этот штамм по-прежнему остается основным.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против штамма коронавирусной инфекции «дельта» составляет около 83%. Российский препарат показывает наиболее эффективные результаты в борьбе с вирусом.
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