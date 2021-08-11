Ни на «йоту» страшнее «дельты». «Смертоносный» штамм из Нью-Йорка не испугал медиков

В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса — «Йота», летальность которого составляет до 82%, особенно среди людей старше 45 лет. Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Уральского федерального округа (УрФО), доктор медицинских наук Сергей Токарев пояснил, что этот штамм передается быстрее других мутаций. Иммунологи отмечают, что врачам пока мало что известно о новом штамме — остается только наблюдать за его развитием.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский уверен: помочь победить новый вариант COVID-19 сможет только массовая вакцинация, она способна снизить количество коронавируса в популяции.

«Привившись "Спутником", мы защитим себя от этого и других вариантов вируса, ведь пока ни одного штамма, полностью уходящего от вакцины, не описано. Так что пока требуется обычная будничная работа: следим за новым штаммом, вакцинируемся, продолжаем соблюдать санитарные меры», - сказал специалист в интервью Лента.ру.