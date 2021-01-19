В России создали тест-систему, выявляющую «британский» штамм COVID-19

В России появилась тест-система, способная выявлять «британский» штамм коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, новая тест-система готова к регистрации. Благодаря этой платформе при любой следующей мутации вируса можно будет создавать ПЦР тест-системы, экономя средства, пишет «Газета.ру».