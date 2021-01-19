В России создали тест-систему, выявляющую «британский» штамм COVID-19
В России появилась тест-система, способная выявлять «британский» штамм коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом.
По ее словам, новая тест-система готова к регистрации. Благодаря этой платформе при любой следующей мутации вируса можно будет создавать ПЦР тест-системы, экономя средства, пишет «Газета.ру».
Попова также сообщила еще об одном тесте, готовом к регистрации. Это «иммунохроматографическая тест-система» на определение антигена вируса.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что коронавирус – явно сезонное заболевание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru