В России создали механизм обновления вакцины за два при мутации COVID-19
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи объявил о создании технологии обновления вакцины от коронавируса за два дня.
Изобретение необходимо на случай, если вирус будет мутировать, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
«Мы сейчас разрабатываем фактически две технологии, одна из них разработана, это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, буквально, в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор», — пояснил РИА Новости Гинцбург, добавив, что специалистам сейчас нужно выяснить, потребуют ли новые вакцины прохождения фаз испытаний.
По словам Гинцбурга, на данный момент эта проблема обсуждается. Он отметил, что науке известны случаи, когда допускалось протестировать препарат на небольшом количестве человек, передает РИА ФАН. Если такая вакцина будет эффективна в борьбе с мутировавшим вирусом, то ее немедленно запустят в массовое производство.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцина «Спутник V» эффективна и против британского штамма коронавируса, передает RT.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов накануне рассказал в беседе с НСН, что в Москве эпидемия коронавируса закончится на два-три месяца раньше, чем в целом по стране.
«В Москве рост заболеваемости вообще закончится к лету, так как больше некому болеть. Все или переболели, или вакцинированы. Коллективный иммунитет можно подсчитать следующим образом: число выявленных зараженных умножить на 10. Это будет истинная цифра переболевших. К этому надо добавить вакцинированных и разделить на количество жителей. И мы получим цифру в 70% населения Москвы - при том, что месяц назад мэр оценивал коллективный иммунитет в 50%. Так что мы близки к тому уровню коллективного иммунитета, который остановит эпидемию в Москве», - сказал врач.
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