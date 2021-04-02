В России создали механизм обновления вакцины за два при мутации COVID-19

По словам Гинцбурга, на данный момент эта проблема обсуждается. Он отметил, что науке известны случаи, когда допускалось протестировать препарат на небольшом количестве человек, передает РИА ФАН. Если такая вакцина будет эффективна в борьбе с мутировавшим вирусом, то ее немедленно запустят в массовое производство.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцина «Спутник V» эффективна и против британского штамма коронавируса, передает RT.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов накануне рассказал в беседе с НСН, что в Москве эпидемия коронавируса закончится на два-три месяца раньше, чем в целом по стране.

«В Москве рост заболеваемости вообще закончится к лету, так как больше некому болеть. Все или переболели, или вакцинированы. Коллективный иммунитет можно подсчитать следующим образом: число выявленных зараженных умножить на 10. Это будет истинная цифра переболевших. К этому надо добавить вакцинированных и разделить на количество жителей. И мы получим цифру в 70% населения Москвы - при том, что месяц назад мэр оценивал коллективный иммунитет в 50%. Так что мы близки к тому уровню коллективного иммунитета, который остановит эпидемию в Москве», - сказал врач.

