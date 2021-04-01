«Некому болеть!» Иммунолог назвал срок окончания эпидемии COVID в Москве
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал в беседе с НСН, что нового подъема заболеваемости коронавирусом в России не будет.
Распространение коронавирусной инфекции в России может замедлиться к августу, когда у многих жителей страны сформируется достаточный иммунитет, заявил РИА Новости советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал в беседе с НСН, что в Москве эпидемия коронавируса закончится на два-три месяца раньше, чем в целом по стране.
«В Москве рост заболеваемости вообще закончится к лету, так как больше некому болеть. Все или переболели, или вакцинированы. Коллективный иммунитет можно подсчитать следующим образом: число выявленных зараженных умножить на 10. Это будет истинная цифра переболевших. К этому надо добавить вакцинированных и разделить на количество жителей. И мы получим цифру в 70% населения Москвы - при том, что месяц назад мэр оценивал коллективный иммунитет в 50%. Так что мы близки к тому уровню коллективного иммунитета, который остановит эпидемию в Москве. А по регионам нужно смотреть в каждом отдельно», - сказал врач.
По мнению иммунолога, никакого подъёма заболеваемости в стране больше не будет.
«Некому болеть! Подъем может быть в единственном случае: если вирус приобретет мутацию, которая придаст ему совершенно новую функцию и это будет новый вирус, на который не подействует полученный за время пандемии иммунитет», - объяснил Жемчугов.
Две недели назад доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в эфире НСН заявил, что роста новых случаев заболевания стоит ждать в начале осени, если вакцинация населения не ускорится.
С его оценками в целом солидарен профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, который в эфире НСН рассказал, что новые подъемы числа инфицированных несомненно будут.
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