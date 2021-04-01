«Некому болеть!» Иммунолог назвал срок окончания эпидемии COVID в Москве

По мнению иммунолога, никакого подъёма заболеваемости в стране больше не будет.

«Некому болеть! Подъем может быть в единственном случае: если вирус приобретет мутацию, которая придаст ему совершенно новую функцию и это будет новый вирус, на который не подействует полученный за время пандемии иммунитет», - объяснил Жемчугов.



Две недели назад доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в эфире НСН заявил, что роста новых случаев заболевания стоит ждать в начале осени, если вакцинация населения не ускорится.

С его оценками в целом солидарен профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, который в эфире НСН рассказал, что новые подъемы числа инфицированных несомненно будут.

