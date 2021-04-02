Эксперт заявила об окончании эпидемии через год при пессимистичном сценарии

Она сослалась на математические расчеты, которые были сделаны еще в прошлом году. Согласного им, эпидемия продлится минимум полтора-два года. «Мы видим, что пока эти расчеты подтверждаются», - отметила Пшеничная. По ее словам, какой из двух прогнозов действительно оправдается, зависит от сознательности россиян, выполняющих требования по сдерживанию распространения COVID-19.

Распространение коронавирусной инфекции в России может замедлиться к августу, когда у многих жителей страны сформируется достаточный иммунитет. Таким прогнозом поделился советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в беседе с РИА Новости.

