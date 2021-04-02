Эксперт заявила об окончании эпидемии через год при пессимистичном сценарии
Эпидемия коронавируса при оптимистичном прогнозе закончится через шесть месяцев, но при пессимистичном сценарии может затянуться на год, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
Она сослалась на математические расчеты, которые были сделаны еще в прошлом году. Согласного им, эпидемия продлится минимум полтора-два года. «Мы видим, что пока эти расчеты подтверждаются», - отметила Пшеничная. По ее словам, какой из двух прогнозов действительно оправдается, зависит от сознательности россиян, выполняющих требования по сдерживанию распространения COVID-19.
Распространение коронавирусной инфекции в России может замедлиться к августу, когда у многих жителей страны сформируется достаточный иммунитет. Таким прогнозом поделился советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в беседе с РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru