В России разрешили клинические испытания назальной вакцины от COVID-19

На совещании президента Владимира Путина с членами правительства глава кабмина отметил, что препарат уже доказал безопасность и эффективность в доклинических испытаниях, а клинические испытания нужны, в том числе, для определения правильной дозировки.

«По результатам через 42 дня после начала будет подготовлен промежуточный отчет для регистрации препарата и параллельно начнется третья фаза испытаний», - добавил председатель правительства.

Ранее Путин заявил, что после ревакцинации испытал назальную вакцину от коронавируса. По его словам, у него не было при этом никаких неприятных ощущений.

