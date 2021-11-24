В России разрешили клинические испытания назальной вакцины от COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что назальная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» получила разрешение на проведение первой фазы клинических исследований среди взрослых добровольцев, сообщает РИА Новости.
На совещании президента Владимира Путина с членами правительства глава кабмина отметил, что препарат уже доказал безопасность и эффективность в доклинических испытаниях, а клинические испытания нужны, в том числе, для определения правильной дозировки.
«По результатам через 42 дня после начала будет подготовлен промежуточный отчет для регистрации препарата и параллельно начнется третья фаза испытаний», - добавил председатель правительства.
Ранее Путин заявил, что после ревакцинации испытал назальную вакцину от коронавируса. По его словам, у него не было при этом никаких неприятных ощущений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru