Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19

«У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили», — рассказал ученый.

Доклинические исследования назальной вакцины от COVID-19 завершились в августе. Сейчас продолжаются клинические испытания вакцины, она получит название SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, пишет «Свободная пресса». Планируется, что назальная вакцина не будет использоваться как самостоятельный препарат, а станет дополнением к классической вакцине, отмечает РЕН ТВ.

