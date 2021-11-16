Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19

Побочных эффектов после применения назальной формы вакцины от коронавирусной инфекции не зафиксировано. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

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«У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили», — рассказал ученый.

Доклинические исследования назальной вакцины от COVID-19 завершились в августе. Сейчас продолжаются клинические испытания вакцины, она получит название SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, пишет «Свободная пресса». Планируется, что назальная вакцина не будет использоваться как самостоятельный препарат, а станет дополнением к классической вакцине, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаАлександр ГинцбургКоронавирус
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