Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19
Побочных эффектов после применения назальной формы вакцины от коронавирусной инфекции не зафиксировано. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.
«У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили», — рассказал ученый.
Доклинические исследования назальной вакцины от COVID-19 завершились в августе. Сейчас продолжаются клинические испытания вакцины, она получит название SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, пишет «Свободная пресса». Планируется, что назальная вакцина не будет использоваться как самостоятельный препарат, а станет дополнением к классической вакцине, отмечает РЕН ТВ.
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