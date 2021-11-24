Путин привился назальной вакциной от COVID-19
Президент Владимир Путин заявил, что привился назальной вакциной от коронавируса, сообщает РИА Новости.
На совещании с членами правительства глава государства рассказал, что сделал это после того, как ревакцинировался препаратом «Спутник Лайт».
«Это тот же шприц, только вместо жидкой субстанции порошок. Попросили глубоко вдохнуть, пшикнули с одной стороны, с другой... Никаких неприятных ощущений не было», - уточнил российский лидер.
Ранее Путин в ходе встречи с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым заявил, что ревакцинировался, и выразил желание участвовать в испытаниях назальной вакцины от COVID-19, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 558 / сут.
Умерли
268 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 682 / сут.
- Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала к МКС с новым модулем
- Жора Крыжовников и Константин Богомолов поставят спектакли в МХТ
- Бензема получил условный срок по делу Вальбуэна
- Голикова назвала дату регистрации детской вакцины от коронавируса
- СМИ: продюсер Марк Рудинштейн пережил инсульт
- Путин привился назальной вакциной от COVID-19
- Экс-адвоката Павленского обвинили в изнасиловании
- Голикова назвала регионы с высоким коллективным иммунитетом к COVID-19
- Госдума одобрила применение спецсредств против дебоширов
- Евросоюз призвал РФ отменить указ о поддержке Донбасса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru