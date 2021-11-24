Путин привился назальной вакциной от COVID-19

Президент Владимир Путин заявил, что привился назальной вакциной от коронавируса, сообщает РИА Новости.

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На совещании с членами правительства глава государства рассказал, что сделал это после того, как ревакцинировался препаратом «Спутник Лайт».

«Это тот же шприц, только вместо жидкой субстанции порошок. Попросили глубоко вдохнуть, пшикнули с одной стороны, с другой... Никаких неприятных ощущений не было», - уточнил российский лидер.

Ранее Путин в ходе встречи с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым заявил, что ревакцинировался, и выразил желание участвовать в испытаниях назальной вакцины от COVID-19, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцинаВладимир Путин
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