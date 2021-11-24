Путин привился назальной вакциной от COVID-19

На совещании с членами правительства глава государства рассказал, что сделал это после того, как ревакцинировался препаратом «Спутник Лайт».

«Это тот же шприц, только вместо жидкой субстанции порошок. Попросили глубоко вдохнуть, пшикнули с одной стороны, с другой... Никаких неприятных ощущений не было», - уточнил российский лидер.

Ранее Путин в ходе встречи с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым заявил, что ревакцинировался, и выразил желание участвовать в испытаниях назальной вакцины от COVID-19, сообщает RT.