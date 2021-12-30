В России разработали тест для определения штамма «омикрон»

Пресс-служба Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН сообщила, что в России разработана тест-система, которая выявляет наличие коронавирусной инфекции и определяет, относится ли он к омикрон-штамму.

Выполнение теста занимает столько же времени, сколько и традиционная ПЦР-диагностика, передает ТАСС.