В России разработали тест для определения штамма «омикрон»
Пресс-служба Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН сообщила, что в России разработана тест-система, которая выявляет наличие коронавирусной инфекции и определяет, относится ли он к омикрон-штамму.
Выполнение теста занимает столько же времени, сколько и традиционная ПЦР-диагностика, передает ТАСС.
Создатели рассчитывают, что тест-система будет зарегистрирована в самое ближайшее время. По их словам, штамм «омикрон» распространяется во много раз быстрее, чем предшествующие ему штаммы коронавируса, поэтому особенно важно своевременно его выявить.
Ранее специалисты Национального института инфекционных заболеваний в ЮАР и Университета Претории выяснили, что от штамма «омикрон» умирает на 75% меньше людей, чем в предыдущие волны коронавируса.
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