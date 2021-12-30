Препарат «КОВИД-глобулин» прошел клинические исследования

Препарат «КОВИД-глобулин» прошел клинические исследования. Об этом сообщает Ростех.

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Испытания подтвердили, что он способен нейтрализовывать COVID-19. В связи с этим лекарство получило постоянное удостоверение Минздрава.

«КОВИД-глобулин» – это лекарственное средство, разработанное на основе плазмы крови людей, которые уже переболели коронавирусом и имеют антитела. В апреле его применение было одобрено Минздравом. Производство в России стартовало летом.

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ФОТО: Сергей Венявский
ТЕГИ:МедицинаМинздравИсследованиеЛекарстваКоронавирус
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