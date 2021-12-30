Стало известно, сколько человек умирают от «Омикрона»

От штамма «Омикрон» умирает на 75% меньше людей, чем в предыдущие волны коронавируса. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на исследования Национального института инфекционных заболеваний в ЮАР и Университета Претории.

Ученые наблюдали за госпитализированными в южноафриканском городе Цване больными, и выяснили, что из-за нового штамма COVID-19 умерли 4,5% пациентов, попавших в больницы, а при предыдущих волнах этот показатель составлял 21,3%.

Также, по данным исследователей, менее половины заразившимся «Омикроном» была необходима кислородная терапия, тогда как в случаях заболевания предыдущими видами коронавируса - 99,5% людей. Число нуждающихся в интенсивной терапии при заражении «Омикроном» также минимально - 1%, раньше - 4,3%.

Почти 800 случаев заражения «Омикроном» выявили в Индии

При этом исследователи утверждают, что пациенты, госпитализированные в период вспышки заболеваемости «Омикроном», в среднем выписывались из медицинских учреждений через четыре дня по сравнению с восемью-девятью днями при предыдущих волнах.

Ученые полагают, что скоро произойдет «полное разделение показателей заболеваемости и смертности». По их словам, это поможет закончить пандемию и приведет к эндемической фазе.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что до начала лета в России ситуация, связанная с пандемией, будет очень тяжелой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьЮАРКоронавирусУченыеОмикрон-штамм
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