В России прогнозируют дальнейшие сбои с отдельными лекарствами

Фарманалитик рассказал НСН, с чем связаны проблемы с доступностью в аптеках отдельных групп антибиотиков. При этом, по его мнению, системной проблемы нет.

Системной проблемы с доступностью антибиотиков в России нет, однако по отдельным позициям сбои периодически будут ощущаться, сообщил в эфире НСН фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.

Ранее «Ведомости» сообщили о закончившемся в российских аптеках детском антибиотике широкого спектра действия цефуроксим (выпускается под брендом «Зиннат»), который входит в перечень жизненно важных лекарств. Опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН» педиатры рассказали, что также назначают другие препараты этой группы – «Панцеф» и «Супракс». Они пока есть, но в ряде региональных аптек уже заканчиваются. Кроме того, в последние недели в Москве стало сложно купить антибиотик «Амоксиклав».

«Повышенный спрос на антибиотики возник на фоне повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, также распространения нового штамма коронавируса. Осенью по «Амоксиклаву» были сбои в производстве и проблемы с «Амоксициллином» испытали не только в России, но и других странах. Нехватка одного антибиотика вызвала спрос на другие. Возникла вот такая цепная реакция», - пояснил Шуляк.

Одновременно с возросшим спросом возникли проблемы с логистикой по субстанциям для производства антибиотиков.

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«Россия обеспечивает себя субстанциями для производства лекарственных препаратов внутри страны только на 20%. То есть 80% субстанций завозятся из-за рубежа, в том числе из «недружественных стран». Возникают проблемы с логистикой, поступлением нужных ингредиентов для производства лекарств», - отметил фарманалитик.

По прогнозу Шуляка, проблемы с доступностью ряда лекарств в России сохранятся.

«Такие временные сбои с антибиотиками периодически происходят. Например, это происходило в 2020 году, когда в аптеках стояли очереди и невозможно было что-то купить. Сейчас системной проблемы нет, но по каким-то позициям мы периодически будем ощущать недостаток», - считает гендиректор DSM Group.

Ранее Шуляк сообщил в беседе с НСН, что логистические проблемы с поставкой в Россию лекарств не отражаются на ценах в аптеках.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:АптекиЛекарства
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