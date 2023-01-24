В России прогнозируют дальнейшие сбои с отдельными лекарствами

Системной проблемы с доступностью антибиотиков в России нет, однако по отдельным позициям сбои периодически будут ощущаться, сообщил в эфире НСН фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.

Ранее «Ведомости» сообщили о закончившемся в российских аптеках детском антибиотике широкого спектра действия цефуроксим (выпускается под брендом «Зиннат»), который входит в перечень жизненно важных лекарств. Опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН» педиатры рассказали, что также назначают другие препараты этой группы – «Панцеф» и «Супракс». Они пока есть, но в ряде региональных аптек уже заканчиваются. Кроме того, в последние недели в Москве стало сложно купить антибиотик «Амоксиклав».

«Повышенный спрос на антибиотики возник на фоне повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, также распространения нового штамма коронавируса. Осенью по «Амоксиклаву» были сбои в производстве и проблемы с «Амоксициллином» испытали не только в России, но и других странах. Нехватка одного антибиотика вызвала спрос на другие. Возникла вот такая цепная реакция», - пояснил Шуляк.

Одновременно с возросшим спросом возникли проблемы с логистикой по субстанциям для производства антибиотиков.