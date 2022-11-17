«Дорогая электроэнергия»: Россия не рассчитывает на европейские лекарства
Виктор Дмитриев отметил, что некоторые препараты из-за кризиса перестали продавать и в самой Европе.
Европа столкнулась с кризисом, производство некоторых лекарств там стало слишком дорогим, заявил председатель Общественного совета при Росздравнадзоре, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН
«Кризис сегодня не только у нас, но и в Европе. Исчезновение большого количества препаратов в аптеках Европы случилось из-за высоких цен на электроэнергию, дорого производить. Нам надо учитывать, что какие-то препараты из Европы не придут, потому что их и в Европе перестали продавать. Но для нас это окно возможностей, мы это можем заменить и заместить», - рассказал он.
Создать запас лекарств на четыре месяца будет несложно, но это не затрагивает розницу, заявила ранее директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.
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