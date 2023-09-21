В России приостановили вакцинацию детей от коронавируса

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал вакцинацию главной защитой от коронавируса.

Сейчас, согласно последней сводке по ситуации с коронавирусом в России, опубликованной на «стопкоронавирус.рф», за неделю с 4 по 10 сентября ковидом заболели более 7,5 тысяч россиян, отмечает RT. Примечательно, что пока все трубят о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией по всему миру, оперштаб публикует самые «свежие» оперативные данные по заболеваемости в РФ двухнедельной давности.

