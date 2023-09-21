В России приостановили вакцинацию детей от коронавируса
В связи с запуском российским Минздравом третьей фазы клинических исследований обновленной вакцины от COVID-19 в России приостановили вакцинацию детей от коронавируса, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал вакцинацию главной защитой от коронавируса.
Сейчас, согласно последней сводке по ситуации с коронавирусом в России, опубликованной на «стопкоронавирус.рф», за неделю с 4 по 10 сентября ковидом заболели более 7,5 тысяч россиян, отмечает RT. Примечательно, что пока все трубят о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией по всему миру, оперштаб публикует самые «свежие» оперативные данные по заболеваемости в РФ двухнедельной давности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru