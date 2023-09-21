В России приостановили вакцинацию детей от коронавируса

В связи с запуском российским Минздравом третьей фазы клинических исследований обновленной вакцины от COVID-19 в России приостановили вакцинацию детей от коронавируса, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Пирола» накрывает: что известно о новом варианте ковида и чего от него ждать

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал вакцинацию главной защитой от коронавируса.

Сейчас, согласно последней сводке по ситуации с коронавирусом в России, опубликованной на «стопкоронавирус.рф», за неделю с 4 по 10 сентября ковидом заболели более 7,5 тысяч россиян, отмечает RT. Примечательно, что пока все трубят о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией по всему миру, оперштаб публикует самые «свежие» оперативные данные по заболеваемости в РФ двухнедельной давности.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:ДетиКоронавирусВакцинация

Горячие новости

Все новости

партнеры