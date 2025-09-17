«Пока петушок не клюнул»: Кардиолог назвал причины риска «утреннего» инфаркта
Изменение настроек организма в ранние часы, нездоровый образ жизни и плохая наследственность приводят к проблемам сердцем, заявил НСН врач-кардиолог Конев.
Риск возникновения инфаркта в предутренние часы наиболее высок, заявил НСН в комментарии доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Конев. Он согласился с оценкой Александра Мясникова.
Врач и телеведущий назвал «классикой» инфаркт в ранние часы. «На дежурстве мы всегда знали, что самое собачье время — это 3–5 утра, когда происходят отеки легких, все эти вещи», — отметил он в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
«Это так, потому что на это часы приходится тревожное время, меняется гормональный фон, нервная система, регуляция сосудистого тонуса. Поэтому риск в предутренние часы довольно высок. Статистика свидетельствует о том, что коронарные события часто происходят ночью, особенно в предутренние часы», - пояснил собеседник НСН.
Конев также отметил, что вся сердечно-сосудистая патология сейчас молодеет.
«Дело в том, что как ни надоел этот термин, но мы не ведем здоровый образ жизни в молодости, нам некогда тогда в основном. Рациональное питание, нормальный сон в темное время суток обязателен, чтобы вырабатывался адаптоген мелатонин, нужны соблюдение режима труда и отдыха. Всего этого нет, мы же по молодости все трудности преодолеваем с усилием воли, чаще всего, а это чревато нарушением регуляторных систем и некоторых метаболических процессов в организме. Поэтому инфаркт без причин не бывает», - подчеркнул кардиолог.
В качестве профилактики инфаркта Юрий Конев также назвал здоровый образ жизни без вредных привычек, достаточный сон и рациональное питание. Причем, особенно озаботиться этим следует людям, у которых прослеживаются межпоколенческие риски – ранние коронарные события у старших родственников.
«Мы же начинаем обращать внимание на своих предков, чем они болели, только когда самих клюнет петушок, а надо представлять, что генетический аспект в этом вопросе играет довольно значительную роль. На это накладывается стрессовая ситуация современной жизни. Сплошные стрессы, вся жизнь состоит из стрессов, особенно у мужчин. А стрессы, это – прямой путь к сердечно-сосудистой патологии», - заключил кардиолог.
Ранее исследователи медицинского института Гронингена заявили, что поздний отбой ускоряет старение мозга, что особенно вредно для людей с высшим образованием. Они якобы много и тяжело рефлексируют перед началом следующего рабочего дня. Сомнолог Владимир Ковальзон в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» не согласился с такими выводами.
