Риск возникновения инфаркта в предутренние часы наиболее высок, заявил НСН в комментарии доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Конев. Он согласился с оценкой Александра Мясникова.

Врач и телеведущий назвал «классикой» инфаркт в ранние часы. «На дежурстве мы всегда знали, что самое собачье время — это 3–5 утра, когда происходят отеки легких, все эти вещи», — отметил он в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».