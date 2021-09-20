В России подтверждено 19 744 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в России зафиксировано 19 744 новых подтвержденных случаев COVID-19. В итоге общее число заразившихся с начала пандемии увеличилось до 7 294 672. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Прирост числа заболевших составил 0,27%.
Число вылечившихся за сутки составило 11 992, умерших – 778.
В Москве выявлено 2 469 новых зараженных COVID-19, пишет «Свободная пресса». Прирост составил 0,15%. Скончались 48 пациентов с ковидом.
Вероятность заразиться COVID-19 людей с ОРВИ существует, однако это редкая ситуация, заявил ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН.
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Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 744 / сут.
Умерли
199 тыс.+778 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+11 992 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru