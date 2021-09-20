Иммунолог: ОРВИ не делает человека неуязвимым перед COVID-19

Вероятность заразиться COVID-19 людей с ОРВИ всё же существует, однако это редкая ситуация, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН.

Ранее профессор Петр Чумаков рассказал, что заразиться COVID-19 во время заболевания простудой или ОРВИ невозможно.

«Вообще вопрос одновременного заболевания гриппом и коронавирусом пока не изучался, потому что таких случаев практически не было. То, что там интерфероны вырабатываются, да, это так. Но они вырабатываются в тот момент, когда клетки заражены вирусом – это первый день, два. А потом заболевание продолжается. Выздоровление от вирусных инфекций связано с не интерфероном, а с клетками с антителами, которые и будут отвечать за выздоровления. Поэтому интерфероны быстро исчезают, повышенная выработка которых бывает в начале вирусных заболеваний. И вполне можно заразиться и другой вирусной инфекцией», - заявил собеседник НСН.

Кроме того, по словам специалиста, возможен и обратный процесс.

«Человек заражается коронавирусом, у которого инкубационный период достаточно длинный, а потом он может заразиться ОРВИ, у которой инкубационный период короткий. А в момент инкубационного периода интерфероны не очень вырабатываются. И может быть так, что инкубационный периоды ОРВИ и COVID-19 закончатся одновременно, и человек будет болеть и тем, и другим», - отметил Болибок.