Иммунолог: ОРВИ не делает человека неуязвимым перед COVID-19
Владимир Болибок объяснил НСН, как происходит процесс заражения организма вирусами и что влияет на выздоровление.
Вероятность заразиться COVID-19 людей с ОРВИ всё же существует, однако это редкая ситуация, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН.
Ранее профессор Петр Чумаков рассказал, что заразиться COVID-19 во время заболевания простудой или ОРВИ невозможно.
«Вообще вопрос одновременного заболевания гриппом и коронавирусом пока не изучался, потому что таких случаев практически не было. То, что там интерфероны вырабатываются, да, это так. Но они вырабатываются в тот момент, когда клетки заражены вирусом – это первый день, два. А потом заболевание продолжается. Выздоровление от вирусных инфекций связано с не интерфероном, а с клетками с антителами, которые и будут отвечать за выздоровления. Поэтому интерфероны быстро исчезают, повышенная выработка которых бывает в начале вирусных заболеваний. И вполне можно заразиться и другой вирусной инфекцией», - заявил собеседник НСН.
Кроме того, по словам специалиста, возможен и обратный процесс.
«Человек заражается коронавирусом, у которого инкубационный период достаточно длинный, а потом он может заразиться ОРВИ, у которой инкубационный период короткий. А в момент инкубационного периода интерфероны не очень вырабатываются. И может быть так, что инкубационный периоды ОРВИ и COVID-19 закончатся одновременно, и человек будет болеть и тем, и другим», - отметил Болибок.
Резюмируя, аллерголог-иммунолог рассказал о способах укрепления иммунитета осенью – во время, когда человек особенно уязвим перед разного рода вирусами.
«Хорошее питание, приём в достаточном количестве витаминных комплексов. Я не сторонник какого-то рода народных средств. Думаю, что для горожан это профанация. Советую идти в аптеку, где есть поливитамины с микроэлементами. И, если человек будет их регулярно принимать, этого будет достаточно для того, чтобы поддерживать не только иммунную систему, но и общее состояние здоровья и обмен веществ», - заключил эксперт.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 95% случаев заражения коронавирусом в России приходится на «дельта»-штамм COVID-19. При этом, главный санитарный врач подчеркнула, что в стране от коронавруса уже полностью привиты более 39 млн взрослых россиян. Однако, по словам Поповой, этого недостаточно, и необходимо продолжать прививочную кампанию.
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