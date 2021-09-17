Нужно беспокоиться? Иммунолог оценил необходимость ревакцинации
Врач рассказал НСН, почему россияне умирают в больницах и порекомендовал подходящую для ревакцинации отечественную вакцину.
Единственная российская вакцина, предназначенная для повторной прививки через полгода – это «Спутник Лайт». Об этом рассказал НСН аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, о ревакцинации нужно беспокоиться после того, как все россияне сделают хотя бы первую прививку.
«В больницах умирают те, кто вообще ни разу не вакцинировался, ну а ревакцинацию я, конечно, считаю необходимой процедурой. Она нужна. Недавний случай в администрации президента доказывает, что даже вакцинированные заражаются, но их организм переносит заболевание в легкой форме. Результаты ревакцинации зарубежными вакцинами обсудить не могу, поскольку они в России не применяются, никаких выводов мы сделать об их эффективности не можем», - заявил врач.
Ранее ученые поспорили о ревакцинации от коронавируса. Авторы публикации в авторитетном медицинском издании «Lancet» назвали введение дополнительной дозы вакцины через несколько месяцев после прохождения полного курса вакцинации бесполезной, а иногда и опасной практикой. В то же время российские исследователи уверяют в ее пользе.
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