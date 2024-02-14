В России около четырех миллионов человек страдают психическими заболеваниями
В России порядка четырех миллионов человек страдают психическими расстройствами, сообщила гендиректор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России, главный внештатный специалист психиатр Минздрава Светлана Шпорт.
«Среди них две трети - это расстройства, среди которых депрессия, тревожные расстройства и другие расстройства, на которые мы обращаем внимание», - отметила Шпорт.
По ее словам, всего в мире психическими заболеваниями страдают 970 миллионов человек. Причем сюда не входят те, кто после перенесенного коронавируса также имеют нарушения психической сферы. Около 300 миллионов человек страдают тревожными расстройствами и 280 миллионов - это депрессивные расстройства. Шизофренией страдают 24 миллиона человек во всем мире, отметила Шпорт.
Ранее Шпорт заявила, что россиян с тяжелыми психическими расстройствами могут внести в федеральный регистр, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru