В России около четырех миллионов человек страдают психическими заболеваниями

«Среди них две трети - это расстройства, среди которых депрессия, тревожные расстройства и другие расстройства, на которые мы обращаем внимание», - отметила Шпорт.



По ее словам, всего в мире психическими заболеваниями страдают 970 миллионов человек. Причем сюда не входят те, кто после перенесенного коронавируса также имеют нарушения психической сферы. Около 300 миллионов человек страдают тревожными расстройствами и 280 миллионов - это депрессивные расстройства. Шизофренией страдают 24 миллиона человек во всем мире, отметила Шпорт.

Ранее Шпорт заявила, что россиян с тяжелыми психическими расстройствами могут внести в федеральный регистр, отмечает RT.

