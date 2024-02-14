Депутат Лантратова предложила расширить штат педагогов-психологов в школах
Штат школьных педагогов-психологов следует расширять за счет внутренних ресурсов учреждений, повышая квалификацию классных руководителей и вводя для них дополнительное вознаграждение. С таким предложением выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, сообщает RT.
Парламентарий направила соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. Как отметила Лантратова, по данным методической экспертизы 2021 года, 5% учащихся были вовлечены в травлю в общеобразовательных организациях или пострадали от нее. При этом экспертиза центра «Безопасность 2.0» показала, что число подобных эпизодов в мае-ноябре прошлого года увеличилось на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Депутат подчеркнула, что школьная травля приводит к негативным последствиям, в том числе склонности к детскому самоубийству, и для решения проблемы необходимо увеличить количество педагогов-психологов в школах.
Как отметила Лантратова, сославшись на данные Минэкономразвития, в 2023 году в школах зафиксировали дефицит педагогов-психологов в 55 тысяч сотрудников. Парламентарий предложила расширить штат таких специалистов за счет внутренних ресурсов школ, создавая и внедряя механизмы материальной мотивации и повышая квалификацию классных руководителей.
«На основании вышеизложенного ... прошу ... рассмотреть возможность реализации данной инициативы, направленной на совершенствование системы противодействия школьной травли и представить позицию правительства ... по данному вопросу», — говорится в обращении Лантратовой.
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