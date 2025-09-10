Трамп считает, что урегулирование по Украине осложнено из-за отношений Путина и Зеленского

Урегулирование конфликта вокруг Украины осложнено из-за взаимоотношений президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, заявил радиостанции WABC глава США Дональд Трамп.

Белый дом не подтвердил планы звонка Трампа и Путина

По его словам, ситуация осложнилась, поскольку российским президентом и Зеленским «много вражды».

Глава Белого дома отметил, что, невзирая на это, он до сих пор намеревается добиться решения конфликта, которое будет непременно найдено.

Ранее Трамп назвал ненависть главным препятствием для мира на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
