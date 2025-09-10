СМИ: Топливный кризис в регионах набирает обороты

Перебои с поставками топлива наблюдаются уже более чем в 10 регионах РФ. Если ранее тяжелая ситуация отмечались на Дальнем Востоке и в Саратовской области, то теперь о дефиците и вынужденной приостановке работы независимых АЗС известно в Нижегородской, Ростовской, Рязанской областях и в Крыму.

Владельцы заправок говорят, что некоторые нефтезаводы не отгружают 92-й и 95-й бензины уже несколько недель. Это происходит из-за сезонного повышения спроса на топливо и ростом активности туризма.

Подорожание бензина будет продолжаться до середины сентября, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

