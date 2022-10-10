В России может появиться федеральный регистр лиц с тяжелыми психическими расстройствами

Россиян с тяжелыми психическими расстройствами могут внести в федеральный регистр. Предложение о создании такого регистра внесено в Минздрав в РФ. Сейчас ведется его обсуждение, сообщила генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава РФ Светлана Шпорт.

По словам медика, создание такого регистра позволит вести строгий учёт и контролировать людей, склонных к совершению общественно опасных действий. Как пишет ТАСС, Шпорт уточнила, что сегодня в стране людей, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, около 53 тысяч. Из них 13 тысяч состоят на амбулаторно-принудительном лечении и наблюдаются в психоневрологических диспансерах.