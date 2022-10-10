В России может появиться федеральный регистр лиц с тяжелыми психическими расстройствами

Россиян с тяжелыми психическими расстройствами могут внести в федеральный регистр. Предложение о создании такого регистра внесено в Минздрав в РФ. Сейчас ведется его обсуждение, сообщила генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава РФ Светлана Шпорт.

По словам медика, создание такого регистра позволит вести строгий учёт и контролировать людей, склонных к совершению общественно опасных действий. Как пишет ТАСС, Шпорт уточнила, что сегодня в стране людей, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, около 53 тысяч. Из них 13 тысяч состоят на амбулаторно-принудительном лечении и наблюдаются в психоневрологических диспансерах.

Погибшую при стрельбе учительницу ижевской школы наградили

Руководитель НМИЦ отметила, что необходимость создания регистра связана с тем, что в стране растёт внутренняя миграция, при которой «пациенты могут потеряться, переехав из одного региона в другой». Федеральный учёт граждан с тяжелыми психическими расстройствами, по мнению Шпорт, позволит полноценно обмениваться необходимой информацией с правоохранительными органами и усилить контроль над этой категорией граждан.

Ранее врач-нарколог, психотерапевт, руководитель лечебно-реабилитационного центра Юрий Вяльба заявил в пресс-центре НСН, что у 30% населения есть та или иная психическая патологи. В конке сентября по стране прокатилась волна ЧП, когда по разным причинам люди устраивали стрельбу в общественных местах. Самой трагичный случай произошёл утром 26 сентября, когда на школу №88 в Ижевске напал ее выпускник. Жертвами стрельбы стали 17 человек, несколько десятков получили ранения. Нападавший покончил с собой. Позднее выяснилось, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:МинздравБолезньПсихиатрия
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