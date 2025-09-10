Власти планируют заместить госфинансирование спорта частным

Для тех, кто передает средства и имущество спортивным кружкам и секциям, введут новый налоговый вычет на прибыль. Соответствующий проект закона поддержали в кабмине.

В течение нескольких последних лет финансирование физической культуры и спорта из бюджета планомерно сокращается. Как ожидается, инициатива поможет привлечь значительные средства. По словам экспертов, в перспективе льготы возможно расширить и на другие сферы.

Ранее миллениалов признали самым спортивным поколением в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

