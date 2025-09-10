Власти планируют заместить госфинансирование спорта частным
В России нехватку средств на развитие детского спорта намерены частично решить с помощью бизнеса, сообщают «Известия».
Для тех, кто передает средства и имущество спортивным кружкам и секциям, введут новый налоговый вычет на прибыль. Соответствующий проект закона поддержали в кабмине.
В течение нескольких последних лет финансирование физической культуры и спорта из бюджета планомерно сокращается. Как ожидается, инициатива поможет привлечь значительные средства. По словам экспертов, в перспективе льготы возможно расширить и на другие сферы.
Ранее миллениалов признали самым спортивным поколением в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти планируют заместить госфинансирование спорта частным
- Увеличилось количество отравившихся в подмосковном технолицее
- В Госдуме предложили увеличить налоги для сверхбогатых до 35%
- Московский таксист заработал за месяц 1 млн рублей
- Тимати посоветовал СБУ «искать его в клубе»
- СМИ: Уничтожен крупнейший дворец Азии в столице Непала
- Трамп: Россиянка Цуркова освобождена из плена организацией «Катаиб Хезболла»
- Кадыров выразил поддержку перенесшей операцию Симоньян
- На аккаунт Путина в Max подписались более 300 тысяч человек
- В Раде заявили, что ТЦК предлагают выкупить мобилизованных за $30 тысяч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru