В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 283 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 11 263 человека. Таковы данные оперштаба.

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Темп прироста вырос до 1,2%, сообщает RT.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что среди всех заболевших COVID-19 на детей приходится не более 10%. Это опровергает распространенное заблуждение о том, что дети являются главными переносчиками коронавируса.

Между тем, в мире за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 482 146 человек, пишет «Свободная пресса». Всего заразившихся с начала пандемии более 41,5 миллиона.


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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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