В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

Темп прироста вырос до 1,2%, сообщает RT.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что среди всех заболевших COVID-19 на детей приходится не более 10%. Это опровергает распространенное заблуждение о том, что дети являются главными переносчиками коронавируса.

Между тем, в мире за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 482 146 человек, пишет «Свободная пресса». Всего заразившихся с начала пандемии более 41,5 миллиона.



