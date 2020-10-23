В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 283 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 11 263 человека. Таковы данные оперштаба.
Темп прироста вырос до 1,2%, сообщает RT.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что среди всех заболевших COVID-19 на детей приходится не более 10%. Это опровергает распространенное заблуждение о том, что дети являются главными переносчиками коронавируса.
Между тем, в мире за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 482 146 человек, пишет «Свободная пресса». Всего заразившихся с начала пандемии более 41,5 миллиона.
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Заразились
1,5 млн+17 340 / сут.
Умерли
25 525+283 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 263 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru