В США одобрили применяемый Трампом препарат от COVID-19

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) разрешило применять антивирусный препарат ремдисивир для лечения больных COVID-19. Об этом сообщается на сайте организации.

В FDA отметили, что пока что препарат будет применяться только среди тех пациентов, которые нуждаются в госпитализации. В мае регулятор уже разрешал применять это лекарство в экстренных случаях.

В начале июня Всемирная организация здравоохранения назвала ремдесивир единственным эффективным препаратом от COVID-19. Однако дальнейшие исследования не подтвердили обнадеживающие результаты при лечении коронавируса.

Президент США Дональд Трамп также прошел лечение ремдисивиром, когда в октябре заразился коронавирусом. Американский лидер проходил курс лечения разными препаратами, включая стероиды. Он вернулся в Белый дом из госпиталя через четыре дня и призвал американцев «не бояться коронавируса».

Минздрав РФ выдал разрешение на использование ремдесивира для лечения коронавируса 14 октября.

