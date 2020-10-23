В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях передачи COVID от детей взрослым
Среди всех заболевших COVID-19 на детей приходится не более 10%. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян. Его цитирует РИА Новости.
Эксперт добавил, что этот факт опровергает распространенное заблуждение о том, что дети являются главными переносчиками коронавируса.
Ученый пояснил, что вирус размножается в организме человека, только если ему удалось проникнуть в клетки. У детей меньше рецепторов ACE2, которые выступают главными «входными воротами», поэтому вероятность проникновения вируса будет минимальной.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что коронавирус не отступил и представляет до сих пор серьезную угрозу. Он отметил, что в пандемию в плане международного взаимодействия по борьбе с инфекцией сделано многое, но далеко не всё, есть упущенные возможности.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+15 971 / сут.
Умерли
25 242+290 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 428 / сут.
- Россия создала защиту от гиперзвуковых ракет
- В России предложили ввести «дальневосточный капитал»
- ЦБ отозвал лицензию у «Росбизнесбанка»
- Трамп и Байден обвинили России в желании их поражения
- Юлия Чичерина стала гражданкой ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru