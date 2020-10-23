В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях передачи COVID от детей взрослым

Среди всех заболевших COVID-19 на детей приходится не более 10%. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян. Его цитирует РИА Новости.

Эксперт добавил, что этот факт опровергает распространенное заблуждение о том, что дети являются главными переносчиками коронавируса.

Ученый пояснил, что вирус размножается в организме человека, только если ему удалось проникнуть в клетки. У детей меньше рецепторов ACE2, которые выступают главными «входными воротами», поэтому вероятность проникновения вируса будет минимальной.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что коронавирус не отступил и представляет до сих пор серьезную угрозу. Он отметил, что в пандемию в плане международного взаимодействия по борьбе с инфекцией сделано многое, но далеко не всё, есть упущенные возможности.

