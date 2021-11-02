В России названы отстающие по темпам вакцинации регионы
Темпы вакцинации от COVID-19 нужно ускорить в нескольких регионах России, сообщает телеканал «360».
Речь идет о Дагестане, Камчатке, Ростовской области, Кузбассе и Северной Осетии, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, также необходимо ускорить вакцинацию от коронавируса в Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Хабаровском крае.
Также министр заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» доставляется по всей России. По его словам, были некоторые вопросы по своевременности доставки, однако они разрешены.
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