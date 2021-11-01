Мурашко заявил о решении проблемы нехватки вакцины «Спутник Лайт» в регионах

На заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ он отметил, что были некоторые вопросы по своевременности доставки, однако они разрешены.

«Сегодня отправка идёт везде», - резюмировал министр.

Ранее Мурашко заявил, что вакцину «Спутник Лайт» рекомендуется ставить только для повторной вакцинации, сообщает «Свободная пресса».