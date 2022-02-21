В России начинается выдача COVID-сертификатов по результату теста на антитела

Документ будет сформирован на портале госуслуг при наличии результатов теста на антитела в течение трёх дней со дня подачи заявления.

Отмечается, что сертификат будет действителен шесть месяцев.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в 2021 году в России было возбуждено 900 уголовных дел из-за поддельных COVID-сертификатов и ПЦР-тестов.

