В России начинается выдача COVID-сертификатов по результату теста на антитела

С 21 февраля граждане России смогут получать COVID-сертификаты на основании положительного теста на антитела к коронавирусу, сообщает RT.

Ковид-сертификаты будут выдавать по результатам экспресс-тестов

Документ будет сформирован на портале госуслуг при наличии результатов теста на антитела в течение трёх дней со дня подачи заявления.

Отмечается, что сертификат будет действителен шесть месяцев.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в 2021 году в России было возбуждено 900 уголовных дел из-за поддельных COVID-сертификатов и ПЦР-тестов.

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ФОТО: РИА Новости
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