Ковид-сертификаты будут выдавать по результатам экспресс-тестов
Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что сертификат переболевшего коронавирусом можно будет получить по результатам экспресс-тестов, сообщает ТАСС.
По его словам, для постановки соответствующего диагноза тестирование должен провести медработник.
Кузнецов пояснил,что если гражданин сделал экспресс-тест самостоятельно, то он сможет обратиться на горячую линию «122» или в поликлинику - в этом случае к нему направят врача для подтверждения диагноза и проведения ещё одного теста.
Ранее в федеральном оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 заявили, что, согласно постановлению главного государственного санитарного врача России, положительный экспресс-тест станет основанием для постановки диагноза «коронавирусная инфекция» без необходимости подтверждения ПЦР-тестом.
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