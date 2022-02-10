Ковид-сертификаты будут выдавать по результатам экспресс-тестов

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что сертификат переболевшего коронавирусом можно будет получить по результатам экспресс-тестов, сообщает ТАСС.

В России с 6 февраля не будут отправлять на карантин контактировавших с COVID-пациентами

По его словам, для постановки соответствующего диагноза тестирование должен провести медработник.

Кузнецов пояснил,что если гражданин сделал экспресс-тест самостоятельно, то он сможет обратиться на горячую линию «122» или в поликлинику - в этом случае к нему направят врача для подтверждения диагноза и проведения ещё одного теста.

Ранее в федеральном оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 заявили, что, согласно постановлению главного государственного санитарного врача России, положительный экспресс-тест станет основанием для постановки диагноза «коронавирусная инфекция» без необходимости подтверждения ПЦР-тестом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКоронавирусQR-кодМинздрав
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры