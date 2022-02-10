Ковид-сертификаты будут выдавать по результатам экспресс-тестов

По его словам, для постановки соответствующего диагноза тестирование должен провести медработник.

Кузнецов пояснил,что если гражданин сделал экспресс-тест самостоятельно, то он сможет обратиться на горячую линию «122» или в поликлинику - в этом случае к нему направят врача для подтверждения диагноза и проведения ещё одного теста.

Ранее в федеральном оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 заявили, что, согласно постановлению главного государственного санитарного врача России, положительный экспресс-тест станет основанием для постановки диагноза «коронавирусная инфекция» без необходимости подтверждения ПЦР-тестом.

