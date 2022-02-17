В России возбудили 900 дел о поддельных COVID-сертификатах

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в 2021 году в России было возбуждено 900 уголовных дел из-за поддельных COVID-сертификатов и ПЦР-тестов, сообщает РИА Новости.

В России резко увеличилось число предложений о покупке поддельного QR-кода

На расширенном заседании коллегии ведомства он также рассказал, что в прошлом году было заблокировано 2,5 тысячи интернет-сайтов, на которых гражданам предлагалось приобрести фиктивные документы о вакцинации и справки.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался о необходимости жёсткого наказания для продавцов фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоВакцинацияДокументыФальсификатКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры