В России возбудили 900 дел о поддельных COVID-сертификатах

На расширенном заседании коллегии ведомства он также рассказал, что в прошлом году было заблокировано 2,5 тысячи интернет-сайтов, на которых гражданам предлагалось приобрести фиктивные документы о вакцинации и справки.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался о необходимости жёсткого наказания для продавцов фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса.